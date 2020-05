Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Fahrzeugbrand an einer Tankstelle

Rastatt (ots)

Glimpflich ging ein Fahrzeugbrand dank beherzter Helfer an einer Tankstelle in der Kehler Straße am Dienstagnachmittag aus, nachdem ein BMW, vermutlich aufgrund eines technischen Defektes, Feuer fing. Gegen 14:10 Uhr parkte die BMW-Fahrerin ihr Cabrio zur Überprüfung des Reifenluftdrucks vor dem Gebäude der Tankstelle, als dieser kurz darauf Feuer fing. Drei Helfer, die darauf aufmerksam wurden, konnten den Brand noch vor dem Eintreffen der alarmierten Feuerwehr löschen. An dem Auto entstand ein Schaden von rund 6.000 Euro.

