POL-AA: Ostalbkreis: Unfälle, Beleidigung und Gewahrsam

Westhausen: Unfall beim Rangieren

Ein 84-Jähriger verursachte am Mittwochabend gegen 20.20 Uhr einen Sachschaden von rund 4000 Euro, als er mit seinem Radlader beim Rangieren im Bereich einer Baustelle in der Mühlstraße den Pkw VW Golf eines 22-Jährigen beschädigte.

Oberkochen: Frau beleidigt und angespuckt

Eine 61-Jährige hielt am Mittwochabend gegen 18 Uhr ihren Pkw auf der Kreisstraße 3292 zwischen Unter- und Oberkochen an, da auf der Fahrbahn ein Mann saß und sie davon ausging, dass dieser Hilfe benötigt. Als die hilfsbereite Frau auf diesen zulief, wurde sie von ihm heftig beleidigt. Um die Polizei zu verständigen, setzte sich die 61-Jährige wieder in ihr Fahrzeug. Der Mann bespuckte den Pkw mehrfach und auch die Frau, ehe er sich in Richtung Unterkochen davonmachte. Der Verdacht richtet sich gegen einen polizeibekannten 29-Jährigen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Aalen: Vorfahrt missachtet - 4500 Euro Sachschaden

Auf rund 4500 Euro wird der Sachschaden geschätzt, den eine 76 Jahre alte Mercedes-Fahrerin am Mittwochmorgen verursachte. Kurz nach 8 Uhr missachtete sie am Kreisverkehr Bahnhofstraße / Willy-Brandt-Straße die Vorfahrt eines 84-jährigen VW-Fahrers. Beide Fahrzeuglenker blieben unverletzt.

Ellwangen: Fahrzeug machte sich selbständig

Am Mittwochvormittag stellte gegen 11.35 Uhr ein 20-Jähriger seinen Kleinbus in der Wolfgangsklinge ab. Da er das Fahrzeug offenbar nicht richtig abgesichert hatte, machte dieses sich selbständig und rollte auf einem leichten Gefälle gegen einen Baum. Der am Fahrzeug entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 8000 Euro.

Ellwangen: Unfall unter Alkohol und keine Ruhe

Bis Donnerstagmorgen 6 Uhr musste ein 57-Jähriger in polizeilichem Gewahrsam bleiben, nachdem er am Mittwochnachmittag gegen 15.30 Uhr in der Grünewaldstraße randaliert und das Kennzeichen eines Fahrzeuges abgerissen hatte. Bereits im Laufe des Tages kam es zum mehrfachen Streit mit seiner Lebensgefährtin. Dem alkoholisierten Mann wurde im Zuge der polizeilichen Einsätze ein Platzverweis für die gemeinsame Wohnung ausgesprochen, den er ignorierte. Auf richterliche Anordnung wurde der uneinsichtige Mann schließlich in Gewahrsam genommen. Bereits am Morgen verursachte der 57-Jährige gegen 7.30 Uhr unter Alkoholeinfluss einen Unfall. Mit seinem Pkw Ford Mustang war er in der Grünewaldstraße aus einer Hofeinfahrt gefahren und hatte das Fahrzeug derart beschleunigt, dass er die Kontrolle über den Pkw verlor und gegen ein am Fahrbahnrand abgestelltes Fahrzeug fuhr. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden wird auf rund 10.000 Euro geschätzt. Der 57-Jährige hatte sich daraufhin im Krankenhaus einer Blutentnahme unterziehen müssen.

Bopfingen-Schloßberg: Unfallflucht

Bereits zwischen Mittwoch, 10.06.20, 17 Uhr und Dienstagmorgen 6.30 Uhr beschädigte ein unfallflüchtiger Fahrzeuglenker einen in der Schwalbenstraße abgestellten Pkw Skoda, wobei ein Sachschaden von rund 2500 Euro entstand. Hinweise bitte an den Polizeiposten Bopfingen, Tel.: 07362/96020.

Schwäbisch Gmünd: Unfall beim Fahrspurwechsel

Beim Wechseln des Fahrstreifens auf der Aalener Straße übersah ein 38-jähriger KIA-Fahrer am Mittwochnachmittag gegen 16.20 Uhr den neben ihm fahrenden Pkw BMW eines 51-Jährigen und streifte diesen, wobei ein Sachschaden von rund 5000 Euro entstand.

Schwäbisch Gmünd: Fahrzeug übersehen

Auf rund 8000 Euro beziffert sich der Sachschaden, der bei einem Verkehrsunfall am Mittwochvormittag entstand. Gegen 10.15 Uhr parkte ein 25-Jähriger seinen Pkw Opel auf dem Kundenparkplatz eines Lebensmitteldiscounters in der Weißensteiner Straße rückwärts aus. Dabei beschädigte er den Pkw Chrysler einer 70-Jährigen, die ihrerseits an dem ausparkenden Fahrzeug vorbeifuhr.

