Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gutach - Kind leicht verletzt

Gutach (ots)

Ein 9-Jähriger Fahrradfahrer hat sich nach einer Kollision am Donnerstagnachmittag in der Kirchstraße leichte Verletzungen zugezogen. Der Junge fuhr hierbei von einem Fußweg des verlängerten Lachbacherwegs auf die Kirchstraße ein und stieß dort kurz nach 15 Uhr mit dem herannahenden BMW eines 48-Jährigen zusammen. Eine ärztliche Versorgung des Kindes an der Unfallstelle war nicht notwendig. Es konnte einer Angehörigen übergeben werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 1.500 Euro

/wo

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781 - 211211

E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell