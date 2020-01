Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: OH Timmendorfer Strand_Hemmelsdorf

Brandstiftung an einem Wohnanhänger - die Polizei sucht Zeugen

Lübeck (ots)

Am Freitagabend (10.01.2020) gegen 20.15 Uhr wurde der Polizei ein in Brand geratener Wohnanhänger gemeldet. Der Anhänger stand in einem Unterstand an der von der Straße abgewandten Rückseite des Gebäudes Seestraße 25 in Hemmelsdorf.

Der durch das Feuer zerstörte Wohnwagen wurde von der Polizei beschlagnahmt. Ermittlungen ergaben, dass es sich um ein erstmalig 1982 zugelassenes Exemplar eines Wohnanhängers handelte, das von seinem Besitzer in der zurückliegenden Zeit restauriert worden war.

Für die Löscharbeiten und um zu verhindern, dass das Feuer auf das Gebäude übergreift, wurde der Wohnanhänger vom Gebäude weggezogen. Ein Übergreifen der Flammen konnte verhindert werden.

Die polizeilichen Ermittlungen werden bei der Kriminalpolizeistelle Bad Schwartau geführt. Die Ermittler können ein vorsätzliches Inbrandsetzen des Wohnanhängers nicht ausschließen.

Etwaige Zeugen, denen am 10.01.2020 im Zeitraum zwischen circa 19.00 und 20.15 Uhr im Bereich der Seestraße in Hemmelsdorf eine oder mehrere verdächtige Person/en aufgefallen sind oder die sachdienliche Hinweise zum Tathergang geben können, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Bad Schwartau (0451 - 220 750 oder BadSchwartau.KPSt@polizei.landsh.de) in Verbindung zu setzen.

