Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit einer Schwerverletzten in Sellerich

Bild-Infos

Download

Prüm (ots)

Verkehrsunfall mit Personenschaden in Sellerich

Am 26.10.2019, gegen 14:00 Uhr, ereignete sich auf der L20, Gemarkung Sellerich, ein Verkehrsunfall mit einer schwerverletzen Person. Eine 68 jährige Frau aus der VG Prüm befuhr mit ihrem PKW die L 20 in Richtung Schwarzer Mann. Die Fahrerin wich einem auf die Fahrbahn laufenden Wildtier aus. Das Fahrzeug geriet nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baumstumpf. Die Fahrerin wurde durch den Zusammenstoß schwer verletzt und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht werden. Am PKW entstand Totalschaden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Prüm



Telefon: 06551-9420

Email: pipruem@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell