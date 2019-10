Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Sachbeschädigung an PKW

Prüm (ots)

Zwischen Donnerstag, 24.10.2019, 22:15 Uhr und Freitag, 25.10.2019, 09:00 Uhr wurde ein geparkter PKW Audi A4 (Farbe silber) in der Pfannstraße in Prüm beschädigt. Die linke Fahrzeugseite wurde mittels eines spitzen Gegenstandes zerkratzt. Die Schadenshöhe beträgt ca. 1500 Euro. Am PKW wurde ein Notizzettel mit der Aufschrift "Scheiße geparkt" hinterlassen. Zeugenhinweise werden an die Polizeiinspektion Prüm, Telefonnummer 06551-9420 oder per Email an pipruem@polizei.rlp.de, erbeten.

