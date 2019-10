Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verbrennen von Baumaterial

Zell(Mosel) (ots)

Am Samstag, den 26.10.2019 gegen 10:00 Uhr musste die Feuerwehr Zell in das Areal "Freiwies" in der Nähe des Zeller Sportplatzes ausrücken, weil unbekannte Täter dort Baumaterial (OSB Platten) verbrannt hatten. Dadurch geriet ebenfalls der umliegenden Bewuchs in Brand. Die Polizei Zell bittet Zeugen, die entsprechende Hinweise zur Tat geben können, sich zu melden.

Winzerstraße 26

56856 Zell/ Mosel

www.polizei.rlp.de



Ansprechpartner

Lothar Schneider

06542 9867-20

06542 9867-50

pizell@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell