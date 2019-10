POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person

Polizeidirektion Wittlich

Ein 38jähriger PKW-Fahrer aus dem Raum Trier befuhr am 26.10.2019 gegen 05:30 Uhr die L 158, von Mülheim kommend, in Richtung Monzelfeld. In einer langgezogenen Linkskurve geriet er aus noch unerklärlichen Gründen auf die Gegenfahrbahn und stieß mit einem entgegenkommenden Lieferwagen zusammen. Der PKW Fahrer wurde eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Er wurde verletzt ins Krankenhaus Wittlich verbracht. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Für die Dauer der Rettungs-/Bergungsmaßnahmen musste die L 158 voll gesperrt werden. Im Einsatz befanden sich 2 Notärzte und 2 RTW, die Feuerwehren aus Kues, Longkamp und Monzelfeld mit insgesamt 57 Kräften, der Wehrleiter der Verbandsgemeinde Bernkastel-Kues und die Straßenmeisterei Bernkastel.

