Ins Krankenhaus musste ein Motorradfahrer nach einem Unfall am Mittwoch in Oberdischingen.

Wie die Polizei berichtet, ereignete sich der Unfall gegen 22 Uhr. Zu dieser Zeit bog ein 19-Jähriger mit seinem Dacia von der Allee nach links in die Halde ab. Das Motorrad, das ihm entgegenkam, hatte er wohl übersehen. Der Dacia rammte die Harley-Davidson. Der 45-jährige Biker erlitt dabei schwere Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte ihn in eine Klinik. Die Polizei ermittelte die Ursache des Unfalls. Sie schätzt den Sachschaden an den Fahrzeugen auf rund 35.000 Euro. Den jungen Fahrer erwartet jetzt eine Strafanzeige.

Zum Beginn der Motorradsaison weist die Polizei regelmäßig mit Schwerpunktkontrollen auf die Gefahren für die Biker hin. Autofahrer erinnert sie daran, dass Motorräder wegen ihrer schmalen Umrisse nur schwer zu erkennen sind. Außerdem biete die Polizei Biker-Treffen, um mit den Motorradfahrern ins Gespräch zu kommen und auch diese Gruppe für die Gefahren sensibler zu machen. Damit alle sicher ankommen.

