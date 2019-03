Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Wehr: Radfahrer übersieht Poller und kollidiert mit diesem - leicht verletzt

Freiburg (ots)

Ein Radfahrer hat am Montagmorgen in Wehr einen Poller übersehen und war dagegen gestoßen. Er stürzte und zog sich dabei Verletzungen im Gesicht und am Bein zu. Zum Unfall kam es gegen 06:00 Uhr in der Poststraße. Ein 47 Jahre alter Mann hatte bei Dunkelheit den Poller im kleinen Schein seines Fahrradlichtes nicht gesehen. Er stieß mit dem Fahrrad dagegen und kam zu Fall. Zur weiteren Behandlung seiner Verletzungen wurde er vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

