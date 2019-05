Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Vier Verletzte im Osten

In der Ulmer Oststadt ereignete sich am Mittwoch auf einer Kreuzung ein Verkehrsunfall.

Ulm (ots)

Gegen 21 Uhr missachtete ein 18-Jähriger die Vorfahrt, so die bisherigen Erkenntnisse der Polizei. Zu dieser Zeit fuhr er mit seinem Chevrolet von der Örlinger Straße in die Heidenheimer Straße. Sein Wagen rammte einen Mini, in dem drei Frauen leicht verletzt wurden. Auch der 18-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst kümmerte sich um die Verletzten. Die Polizei ermittelte die Ursache des Unfalls. Sie schätzt den Sachschaden an den Autos auf rund 10.000 Euro.

Missachten der Vorfahrt ist die häufigste konkrete Unfallursache bei Verkehrsunfällen mit Personenschaden. Über mehrere Jahre gesehen bewegt sich die Zahl der Unfälle mit dieser Ursache auf nahezu gleichem Niveau. In 2018 gingen die Vorfahrtsunfälle insgesamt um ein Prozent zurück, bei den Unfällen mit Personenschaden stieg die Zahl jedoch um 51 (+10 Prozent). Weil hinter dieser Ursache häufig Eile vermutet wird, kontrolliert die Polizei nicht nur das Verhalten an Einmündungen und Kreuzungen sondern auch, ob die Geschwindigkeitsbeschränkungen beachtet werden. Denn Eile ist im Straßenverkehr fehl am Platz, sagt die Polizei.

