Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Einbruch in VFL-Fanshop

Osnabrück (ots)

Unbekannte sind in der Nacht zu Donnerstag in den VFL-Fanshop an der Scharnhoststraße eingebrochen. Die Täter öffneten gewaltsam ein Fenster zum Bürobereich des Shops, stiegen in die Räumlichkeiten ein und brachen dort noch eine Zwischentür auf. Offenbar fanden die Kriminellen aber nichts für sie Interessantes und machten sich entsprechend ohne Beute aus dem Staub. Wer Hinweise zu Personen oder Fahrzeugen geben kann, die mit der Tat im Zusammenhang stehen könnten, ruft bitte bei der Polizei unter 0541/327-2115 oder -3203 an.

