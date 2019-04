Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Einbruch in türkischen Imbiss

Osnabrück (ots)

Unbekannte sind in der Nacht zu Mittwoch in den türkischen Imbiss im Rosenburg-Center eingebrochen. Die Täter öffneten gewaltsam die Eigangstür des Ladens und nahmen die mit nur wenigen Euro bestückte Registrierkasse an sich. Hinweise in der Sache nimmt die Polizei Osnabrück entgegen. Telefon: 0541/327-2115 oder -3203.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Osnabrück

Frank Oevermann

Telefon: 0541/327-2071

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell