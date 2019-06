Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Einbruch in Möbelhaus

Hermannsburg (ots)

Unbekannte entwendeten in der Nacht zu heute einen Tresor aus einem Möbelhaus in Hermannsburg. Zwischen Donnerstag, 17:00 Uhr, und heute, 08:00 Uhr, verschafften sie sich Zugang zu den Räumlichkeiten an der Lotharstraße. Aus dem Objekt wurden ein Tresor und diverse Werkzeuge entwendet.

Hinweise nimmt die Polizei in Bergen unter Tel.: 05051/471660 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Celle

Anne Hasselmann

Telefon: 05141/277-202

E-Mail: anne.hasselmann@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell