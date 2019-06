Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Einbruch in Bedachungsunternehmen

Eldingen (ots)

In der Nacht zu heute brachen Unbekannte in ein Bedachungsunternehmen in der Straße Behrbom ein. Kurz nach Mitternacht löste der Alarm aus, woraufhin die Täter vermutlich von ihrem Vorhaben abließen. Zuvor brachen sie einen Bauzaun auf und verschafften sich Zutritt zur Werkstatt des Unternehmens. Im Objekt beluden sie ein Firmenfahrzeug mit diversen Werkzeugen und Buntmetallen.

Trotz des Alarms entkamen sie unerkannt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Celle, Tel.: 05141/2770, in Verbindung zu setzen.

