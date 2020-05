Polizeiinspektion Lüneburg

POL-LG: ++ Lack zerkratzt - Reifen zerstochen ++ Beregnungsanlage beschädigt ++ Seniorinnen lassen sich nicht ins Bockshorn jagen ++

Lüneburg (ots)

Lüneburg

Rullstorf - Wer schlägt muss gehen - 8 Tage weggewiesen

Einen 26-Jährigen hat die Polizei am Morgen des 10.05.20 für acht Tage aus seinem Wohnhaus in Rullstorf weggewiesen. Der 26-Jährige steht im dringenden Verdacht seine 25 Jahre alte Lebensgefährtin ins Gesicht geschlagen, sie getreten und beleidigt zu haben. Die Polizei leitete außerdem ein Strafverfahren wegen Körperverletzung gegen ihn ein.

Lüneburg - Stromkabel gestohlen

Von einer Baustelle in der Uelzener Straße stahlen unbekannte Täter Stromkabel im Wert von mehreren hundert Euro. Die Tat ereignete sich zwischen dem 10.05.20, 17.00 Uhr, und dem 11.05.20, 06.30 Uhr. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Fahrrad gestohlen

Ein schwarzes Herrensportrad Cube wurde von einem unbekannten Täter am 10.05.20 gestohlen. Der Eigentümer hatte sein Fahrrad gegen 11.55 Uhr auf dem Innenhof eines Gebäudes in der Straße Am Sande abgestellt. Als er 10 Minuten später zurückkehrte, war das Fahrrad nicht mehr da. Es entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/83ß6-2215, entgegen.

Lüneburg - Seniorinnen lassen sich nicht ins Bockshorn jagen

Misstrauisch wurde eine 90 Jahre alte Lüneburgerin, die am Morgen des 10.05.20 von einem angeblichen Kriminalbeamten angerufen, der ihr versuchte weis zu machen, dass in ihrer Nachbarschaft ein Verbrechen geschehen sei und er die Kontodaten der Seniorin bräuchte. Die aufmerksame 90-Jährige fiel nicht auf den Betrüger herein, so dass dieser schließlich aufgab. Auch bei weiteren, teils hoch betagten Lüneburgerinnen blitzte der Betrüger am Sonntagvormittag ab.

Adendorf - Heckscheibe eingeschlagen

Am 10.05.20, zwischen 02.00 und 07.30 Uhr, schlugen unbekannte Täter die Heckscheibe eines VW ein, der auf einer Grundstücksauffahrt in der Straße Am Bahndamm abgestellt war. Es entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro. Weiterhin randalierten vermutlich Jugendliche auf einem Schulhof im Weinbergsweg. Die Jugendlichen warfen u.a. mit Bierflaschen auf die Fenster der Sporthalle und verursachten Sachschäden von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Adendorf, Tel.: 04131/854010, entgegen.

Embsen - Pkw angefahren und geflüchtet

Ein bislang Unbekannter ist gegen einen Skoda gestoßen, der in der Zeit vom 09.05.20, 15.30 Uhr, bis zum 10.05.20, 20.15 Uhr, im Wendehammer der Straße Papendoren geparkt stand. An dem Skoda entstand ein Schaden von ca. 2.000 Euro. Der Unfallverursacher fuhr jedoch davon, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizei Melbeck, Tel.: 04134/909440, entgegen.

Lüchow-Dannenberg

Dannenberg - Baggerschaufeln gestohlen

Zwischen dem 10.05.20, 08.00 Uhr, und dem 11.08.20, 08.00 Uhr, haben unbekannte Täter zwei Baggerschaufeln gestohlen, die neben einem Bagger gestanden hätten, der auf einem Grünstreifen an der B 216 in Luggau stand. Es entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Dannenberg, Tel.: 05861/985760, entgegen.

Luckau - Beregnungsanlage beschädigt

Am 09.05.20, zwischen 22.00 und 23.00 Uhr, wurde der Schlauch einer Beregnungsanlage in der Gemarkung Kremlin an mehreren Stellen beschädigt. Hierdurch entstand Sachschaden von ca. 2.000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Clenze, Tel.: 05844/976400, entgegen.

Wustrow - Randalierer beschädigen Verteilerkasten

Zwischen dem 09.05.20, 19.00 Uhr, und dem 10.05.20, 10.50 Uhr, haben unbekannte Täter in der Straße Am Fehl randaliert. Die Täter beschädigten einen Stromverteilerkasten, brachen den Heckscheibenwischer von einem Pkw ab und rissen diverse Blumen aus Blumenkübeln heraus. Der entstandene Schaden wird auf ca. 1.000 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, tel.: 05841/122215, entgegen.

Wustrow - Radfahrer gestürzt - Zeugen gesucht

Am 10.05.20, gegen 12.30 Uhr, befuhr ein bislang Unbekannter mit seinem Pkw, einem schwarzen Kleinwagen mit Salzwedeler Kennzeichen die Straße Am Bahnhof und wollte nach rechts in die Bahnhofstraße einbiegen. Hierbei übersah der Unbekannte einen 13-Jährigen, der mit seinem Fahrrad linksseitig auf dem Gehweg entlang der Bahnhofstraße fuhr. Der Junge bremste scharf, stürzte und verletzte sich leicht. Der unbekannte Autofahrer bemerkte den Sturz des 13-Jährigen vermutlich nicht. Er setzte seine Fahrt fort.

Uelzen

Uelzen - unter Drogeneinfluss Mofa gefahren

Am Sonntagvormittag haben Polizeibeamte den 56 Jahre alten Fahrer eines Mofas in der Straße Rönnewiesen in Groß Liedern kontrolliert und bei der Kontrolle festgestellt, dass der Mofa-Fahrer unter dem Einfluss von Drogen stand. Ein Urintest reagierte positiv auf den Wirkstoff THC. Dem 56-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt, eine Blutprobe entnommen und ein Verfahren gegen ihn eingeleitet.

Bad Bodenteich - Scheiben eingeschlagen

Zwischen dem 08. und 11.05.20 zerstörten unbekannte Täter zwei Fensterscheiben eines Toilettenhäuschens, welches in der Gartenstraße auf der Rückseite des Parkplatzes Seepark steht. Es entstand ein Schaden von ca. 100 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Bad Bodenteich, Tel.: 05824/965980, entgegen.

Uelzen - Lack zerkratzt - Reifen zerstochen

Unbekannte Täter zerkratzten zwischen dem 08. und 11.05.20 den Lack eines Pkw Skoda, der auf einem Parkplatz in der Straße Emsberg abgestellt war. Außerdem wurden alle vier Reifen des Skoda zerstochen. Es entstand ein Schaden von ca. 1.000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel.: 0581/930215, entgegen.

