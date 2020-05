Polizeiinspektion Lüneburg

POL-LG: ++ Pkw zerkratzt ++ Anhängerplane beschädigt ++ Wäschetrockner gestohlen ++ (...)

Lüneburg (ots)

Presse - 07.05.2020 ++

Lüneburg

Lüneburg - Wäschetrockner gestohlen

Aus dem Keller eines Mehrfamilienhauses in der Klaus-Groth-Straße, haben unbekannte Täter zwischen dem 05.05.20, 13.00 Uhr, und dem 06.05.20, 09.15 Uhr, einen Wäschetrockner gestohlen. Es entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Adendorf - Anhängerplane beschädigt

Zwischen dem 03. und 06.05.20 beschädigten unbekannte Täter die Plane eines Anhängers, der im Sandweg abgestellt war. Die Täter brannten mehrere Löcher in die Plane, so dass ein Sachschaden von ca. 1.000 Euro entstand. Es wird angenommen, dass die Tat durch die gleichen Täter begangen wurde, die in der Nacht zum Montag u.a. die Eingangstür eines Einkaufsmarktes am Kirchweg beschädigt haben. Hinweise nimmt die Polizei Adendorf, Tel.: 04131/854010, entgegen.

Adendorf - Pkw zerkratzt

Zwischen dem 05.05.20, 18.00 Uhr, und dem 06.05.20, 08.45 Uhr, zerkratzten unbekannte Täter die Motorhaube eines Jeeps, der in der Artlenburger Landstraße abgestellt war. Weiterhin ließen die Täter die Luft aus zwei Reifen. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 500 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei Adendorf, Tel.: 04131/854010, entgegen.

Lüneburg - nach Unfall geflüchtet

Am 06.05.20, gegen 12.00 Uhr, befuhr ein bislang Unbekannter mit einem weißen Transporter eines Paketdienstes die Wallstraße und touchierte im Vorbeifahren einen VW Polo. An dem VW entstand Sachschaden von ca. 1.000 Euro. Der Fahrer des Transporters setzte die Fahrt jedoch fort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.

Betzendorf - GPS-System von Traktor demontiert

Eine Antenne (GPS-System) demontierten Unbekannte in der Nacht zum 06.05.20 in der Dorfstraße von einem landwirtschaftlichen Schlepper Deutz. Es entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Melbeck, Tel. 04134-90944-0, entgegen.

Lüchow-Dannenberg

Hitzacker - Unbekannte stehlen Biergartengarnitur

In der Nacht zum 06.05.20 stahlen unbekannte Täter von einem Grundstück in der Bauernstraße zwei braun-schwarze Klappstühle aus Metall und Holz sowie einen runden Metalltisch. Die Gartenmöbel waren durch eine Kette gesichert. Es entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Hitzacker, Tel.: 05862/987010, entgegen.

Jameln - "Spiegelklatscher" - Beteiligter flüchtet

Bereits am Dienstag, 28.04.20, gegen 12.00 Uhr, ereignete sich in der Hauptstraße ein Verkehrsunfall zwischen einem landwirtschaftlichen Zug und einem Lkw. Ein Unbekannter hatte die Hauptstraße mit einem gelben MB-Trecker mit zwei Viehwasseranhängern in Richtung Platenlaase befahren, als es zu dem "Spiegelklatscher" mit dem Lkw eines 46-Jährigen kam, der in Richtung Tramm fuhr. Der Trecker-Fahrer setzte die Fahrt fort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. An dem Lkw war ein Schaden von ca. 800 Euro entstanden. Hinweise nimmt die Polizei Dannenberg, Tel.: 05861/985760, entgegen.

Lüchow - Holzpavillon und Mülleimer beschädigt

Einen Holzpavillon sowie einen Mülleimer beschädigten Unbekannte im Zeitraum vom 06. Auf den 07.05.20 im Bereich einer Schule im Schulweg. Es entstand ein Sachschaden von gut 600 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-122-0, entgegen.

Uelzen

Bad Bodenteich - Kennzeichen abgebaut und entwendet

Von einem Anhänger, der am Rand eines Feldes an der Kreuzung K58/ L270 abgestellt war, haben unbekannte Täter das Verdener Kennzeichen abgebaut und entwendet. Die Tat ereignete sich zwischen dem 05.05.20, 18.00 Uhr, und dem 06.05.20, 10.15 Uhr. Hinweise nimmt die Polizei Bad Bodenteich, Tel.: 05824/965980, entgegen.

