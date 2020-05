Polizeiinspektion Lüneburg

POL-LG: ++ Bücherschrank beschädigt - mit Flasche geschlagen ++ Pkw prallt gegen Baum - Fahrer schwer verletzt ++

Lüneburg (ots)

Lüneburg

Lüneburg - Kennzeichen gestohlen

In der Nacht zum 05.05.20 bauten unbekannte Täter die Kennzeichen LG - RR 516 von einem Opel ab und entwendeten diese. Der Pkw stand im Tatzeitraum in der Jürgen-Backhaus-Straße.

Lüneburg - Schaukasten beschädigt

Am 05.05.20, gegen 18.55 Uhr, schlug ein polizeilich bekannter 24-Jähriger eine Scheibe eines Schaukastens ein, der sich in einer Passage zwischen der Straße Am Sande und der Glockenstraße befindet. Es entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro. Der Täter flüchtete zunächst, konnte jedoch dank der guten Beschreibung von Zeugen von einer Polizeistreife gestellt werden.

Barendorf - Pkw prallt gegen Baum - Fahrer schwer verletzt

Am 06.05.20, gegen 10:05 Uhr, befuhr ein 59-jähriger mit seinem Pkw BMW die B216 aus Richtung des Reinstorfer Kreuzes kommend in Richtung Barendorf. Aus ungeklärter Ursache kam der BMW-Fahrer auf gerader Strecke nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Der BMW-Fahrer wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Am Pkw entstand Totalschaden. ++ Ein Foto kann unter www.polizeipresse.de heruntergeladen werden. ++

Adendorf - nach Verkehrsunfall leicht verletzt

Am 05.05.20, gegen 17.00 Uhr, befuhr ein 72-Jähriger mit seinem Daimler den Kirchweg aus Richtung Dorfstraße kommend in Richtung Ortsmitte. Als er die Heinrich-Hille-Straße geradeaus überqueren wollte, übersah er den vorfahrtberechtigten VW Caddy eines 31-Jährigen. In Folge der Kollision zwischen beiden Pkw, stieß der Daimler in Folge noch gegen einen VW Eos einer 58-Jährigen, die auf der gegenüberliegenden Seite der Kreuzung wartete. Eine 15 Jahre alte Mitfahrerin im Eos wurde bei dem Unfall leicht verletzt. An den beteiligten Pkw entstanden Sachschäden von ca. 10.000 Euro.

Kirchgellersen - Pedelec-Fahrerin bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Am 06.05.20, gegen 08.30 Uhr, befuhr ein 40-Jähriger mit seinem Honda die Lüneburger Straße in Richtung Im Dorfe. Als er nach links auf ein Grundstück einbiegen wollte, übersah er eine bevorrechtigte 63-Jährige, die ihm mit ihrem Pedelec entgegenkam. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem die 63-Jährige leicht verletzt wurde. Ein Rettungswagen brachte sie zur medizinischen Versorgung in ein Klinikum. An den Fahrzeugen entstanden Sachschäden von ca. 1.500 Euro.

Neuhaus - Einbruch in Baumarkt

In der Nacht zum 05.05.20 brachen unbekannte Täter in einen Baumarkt in der Bahnhofstraße ein. Die Täter öffneten gewaltsam ein Fenster und stahlen sowohl mehrere Elektrowerkzeuge sowie Bargeld. Es entstanden Sachschäden von mehreren tausend Euro. Hinweise nimmt die Polizei Amt Neuhaus, Tel.: 038841/61950, entgegen.

Lüchow-Dannenberg

Lüchow - Pkw beschädigt

Eine Seitenscheibe eines Ford, der am 05.05.20 auf einem Parkplatz im Berthold-Roggan-Ring abgestellt war, wurde von unbekannten Tätern zerschlagen. Die Tat ereignete sich zwischen 10.00 und 12.25 Uhr. Es entstand Sachschaden von mehreren hundert Euro.

Lüchow - Bücherschrank beschädigt - mit Flasche geschlagen

Gegen einen 25-Jährigen leitete die Polizei am 05.05.20 ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung ein, da er im dringenden Verdacht steht eine Scheibe eines in der Burgstraße öffentlich aufgestellten Bücherschrankes eingeschlagen zu haben. Die Tat ereignete sich gegen 20.35 Uhr. Zeugen hatten der Polizei mitgeteilt, dass zwei junge Männer in der Burgstraße randalieren würden. Neben dem 25-Jährigen wurde ein 21 Jahre alter Mann angetroffen. Dieser gestand den Polizeibeamten, dass er dem 25-Jährigen eine Glasflasche gegen den Kopf geschlagen habe. Gegen den 21-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen Gefährlicher Körperverletzung eingeleitet.

Uelzen

Uelzen - Geldbörse gestohlen

Am 05.05.20, zwischen 16.30 und 16.40 Uhr, stahlen unbekannte Täter einer 18-Jährigen die Geldbörse, in der sich u.a. Ausweisdokumente befanden. Die Tat ereignete sich in einem Einkaufszentrum in der Bahnhofstraße.

Uelzen, OT Riestedt - Unfall an Kreuzung - Opel-Fahrer leicht verletzt

Am 06.05.20 befuhr ein 44-Jähriger mit seinem Opel den Riestedter Ring aus Richtung Ortsmitte kommend in Richtung der B 191. Beim Linksabbiegen auf die Bundesstraße übersah der Opel-fahrer den Ford eines 32-Jährigen, der auf der B 191 aus Richtung Stöcken in Richtung Uelzen fuhr. Der Opel-Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstanden Sachschäden von ca. 9.000 Euro.

