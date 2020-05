POL-LG: ++Pressemeldung der Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-D./Uelzen vom 02/03.05.2020++

Polizeiinspektion Lüneburg

Stadt und Landkreis Lüneburg:

Ein ca. 50-jähriger Fahrradfahrer fuhr am Donnerstagabend gegen 18.00 Uhr auf einem Gehweg in der Bardowicker Straße in Höhe der Deutschen Bank. Ein Ehepaar im Alter von 72 und 77 Jahren benutzte diesen ebenfalls und ging wohl nach Ansicht des Radlers nicht schnell genug zur Seite. Dieser schubste und beleidigte die beiden und verletzte sie leicht mit dem Lenker. Die ältere Dame war mit einem Gehwagen unterwegs, was den Vorfall noch verwerflicher macht. Der Radfahrer trug eine Schiebermütze, war ca. 190 cm groß und deutsch.

Am Samstag, in der Zeit von 10.10 Uhr bis 12.12 Uhr wurde ein hochwertiger BMW auf einem Parkplatz am Kurpark im Pfarrer-Kneip-Weg durch einen unbekannten Pkw vermutlich beim Ausparken beschädigt. Der BMW wurde an der Seite erheblich beschädigt.

Samstagnacht gegen 23.50 Uhr führte ein 18-jähriger Adendorfer in Adendorf einen Motorroller ohne entsprechenden Führerschein. Zusätzlich stand er unter Alkoholeinfluß und pustete 0,87 %o. Ferner wurde festgestellt, dass der junge Mann sein grünes Versicherungskennzeichen aus dem Jahr 2019 schwarz angemalt hatte, sodass der Eindruck entstehen sollte, dass es sich um ein gültiges Kennzeichen aus dem aktuellen Jahr handelt. Es wurden Strafanzeigen eingeleitet und die Weiterfahrt wurde untersagt.

PK Lüchow

Trunkenheitsfahrt

Am Freitagnachmittag wurde in Hitzacker ein 44-jähriger Quadfahrer mit 0,9 Promille erwischt. Ihn erwartet nun ein Bußgeld und ein Fahrverbot.

Coronatour Am Freitagnachmittag musste aufgrund der Coronakrise in Gorleben eine Bollerwagentour mehrerer feiernder Heranwachsender beendet werden. Nach einem ermahnenden Gespräch wurde die Tour auf unbestimmte Zeit verschoben.

Unfallflucht ohne Versicherung

Am Freitagabend verunfallte bei Kussebode ein roter Ford Mondeo. Das Auto war nicht zugelassen und falsche Kennzeichen waren ebenfalls angebracht. Der Autofahrer entfernte sich von der Unfallstelle. Hinweise bitte an die Polizei in Clenze.

betrunken gegen einen Baum und flüchtig nach Hause In der Nacht von Freitag auf Samstag prallte ein 41-jähriger Autofahrer mit 1,16 Promille zwischen Kriwitz und Abzweig Prezier gegen einen Baum. Da er nicht angeschnallt war, stieß er mit seinem Kopf gegen die Frontscheibe und verletzte sich hierbei. Der Führerschein wurde beschlagnahmt. Den Autofahrer erwartet ein Strafverfahren. "Pech gehabt"

Am Samstagnachmittag zieht sich ein 23-jähriger Radfahrer in Bergen/Dumme bei Starkregen seine Kapuze zu tief ins Gesicht. Er übersieht ein geparktes Auto, fährt auf und durchbricht die Heckscheibe. Hierbei schlägt er sich Zähne aus und verletzt sich im Gesicht. Er muss im Krankenhaus behandelt werden.

Unfallflucht

In der Nacht von Freitag auf Samstag fährt in Zernien in der Gartenstraße ein Autofahrer gegen einen Baum, beschädigte diesen stark und entfernt sich anschließend von der Unfallstelle. Hinweise bitte an die Polizei in Dannenberg.

Trunkenheitsfahrt

Am Samstagabend wurde in Gorleben ein 35-jähriger Autofahrer mit 0,68 Promille erwischt. Ihn erwartet nun ein Bußgeld und Fahrverbot.

PK Uelzen

Körperverletzungen

Uelzen - Gefährliche Körperverletzung bei Mc Donalds

Am 03.05.2020, gegen 10:35 Uhr, kommt es auf dem Parkplatz zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Brüdern aus dem Landkreis Gifhorn. Hierbei sprüht der 40-jährige Beschuldigte dem 35-jährigen Opfer Pfefferspray in das Gesicht. Das Opfer stürzt im weiteren Verlauf zu Boden. Hier erleidet es mehrere Tritte durch den Beschuldigten und wird leicht verletzt. Der Beschuldigte muss sich nun in einem Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung verantworten.

Soltendieck - Mann kehrt nach häuslicher Gewalt zurück Am 01.05.2020 kommt es gegen 20:50 Uhr zu einer häuslichen Gewalt. Hierbei schlägt der 39-jährige aus der Türkei stammende Mann seiner 51-jährigen Ehefrau mit der flachen Hand in das Gesicht. Er wird im weiteren Verlauf 14 Tage seiner Wohnung verwiesen und in Gewahrsam genommen. Nachdem der Mann am Folgetag aus dem Gewahrsam entlassen wird, kehrt er erneut zur Wohnung zurück. Die hier eingesetzten Beamten können den Mann, welcher sich zwischenzeitlich im Garten seines Nachbarn versteckt hält, aufgreifen und erneut in Gewahrsam nehmen. Der Mann muss sich nun in einem Strafverfahren verantworten.

Diebstähle Uelzen - Dreister Ladendieb bei Kaufland Am 02.05.2020 kommt es gegen 17:30 Uhr durch einen 54-jährigen Mann aus Warburg zu einem Ladendiebstahl bei Kaufland. Der Mann trinkt hierbei mehrere Schnäpse noch im Markt und entwendet im weiteren Verlauf mehrere Flachmänner. Hierbei wird er durch einen Mitarbeiter beobachtet und gestellt. Der Mann muss sich nun in einem Strafverfahren verantworten.

Verkehr Suhlendorf - Trunkenheitsfahrt / Fahren ohne erforderliche Fahrerlaubnis

Am 01.05.2020, gegen 23:05 Uhr, kann in Suhlendorf der PKW eines 31-jährigen Rumänen gestoppt und kontrolliert werden. Im Rahmen der Kontrolle stellen die Polizeibeamten fest, dass der Mann nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis ist und unter Alkoholeinfluss steht. Ein durchgeführter Test führt zu einem Atemalkoholwert von 2,24 Promille.

Der Mann muss sich nun in einem Strafverfahren verantworten.

Uelzen - Kleinkraftrad ohne gültige Versicherung, Fahrer ohne Fahrerlaubnis und unter Betäubungsmitteleinfluss

Am 02.05.2020 kann gegen 18:00 Uhr der Fahrzeugführer eines Kleinkraftrades in der Nordallee gestoppt und kontrolliert werden. Er ist zuvor wegen eines ungültigen Versicherungskennzeichens aufgefallen, welches nicht für das Kleinkraftrad ausgegeben war. Im Rahmen der Kontrolle des 19-jährigen Uelzener kann eine Beeinflussung durch Betäubungsmittel festgestellt werden. Weiterhin ist er nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis. Der Mann muss sich nun in einem Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren verantworten.

Rosche - Albträume führen zu kindlicher Spritztour Nächtliche Albträume führten zu einer Spritztour eines 6-jährigen Jungen aus Rosche. Dieser wollte mit dem PKW seiner Eltern von zu Hause fliehen. Beim Verlassen des Hofes beschädigte er den PKW des Nachbarn. Die Spritztour führte im weiteren Verlauf über die B493 und endete in Rätzlingen. Der Sohn wurde anschließend in die Obhut der Eltern übergeben.

