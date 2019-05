Polizei Essen

POL-E: Essen: Achtjährige rennt auf Straße und wird von Auto angefahren

Essen (ots)

45144 E.-Frohnhausen: Am Freitagnachmittag (10. Mai, 14:17 Uhr) kam es auf der Lise-Meitner-Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein achtjähriges Mädchen verletzt wurde.

Eine 33-jähige Bochumerin war mit ihrem Wagen in Fahrtrichtung Martin-Luther-Straße unterwegs, als das Mädchen plötzlich von rechts zwischen einem geparkten Kastenwagen und einem geparkten Wohnmobil auf die Fahrbahn rannte. Trotz einer sofortigen Vollbremsung erfasste die Bochumerin das Mädchen mit der Motorhaube. Die Achtjährige wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht, wo sie stationär verblieb. Die Lise-Meitner-Straße musste nach dem Unfall für 45 Minuten in beide Richtungen gesperrt werden.

Die Achtjährige ist bereits das dritte Kind, das in den letzten beiden Wochen zwischen parkenden Autos auf die Fahrbahn lief und von einem Auto erfasst wurde. Erst letzten Dienstag (7. Mai) war - ebenfalls in Frohnhausen - auf diese Art eine Zweijährige verunglückt. In Mülheim an der Ruhr war am 8. Mai ein 7-Jähriger trotz roter Ampel auf die Straße gelaufen und schwer verletzt worden. SyC

