POL-FR: Freiburg Innenstadt: Streit endet in Körperverletzungsdelikten mit Messer - Die Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Am Freitag, 06.03.2020 gegen 11:00 Uhr kam es in der Rosastraße in Freiburg zu einer Auseinandersetzung zwischen 28-Jährigen und einem 37-Jährigen, bei welchem einer der Beteiligten auch ein Messer gezogen haben soll. Laut der Beteiligten sei es bereits vorher im Bereich des Freiburger Hauptbahnhofs zum Streit zwischen den Beiden gekommen sein. Dann habe man sich im Bereich der Rosastraße wieder getroffen und es sei zur körperlichen Auseinandersetzung gekommen, bei der sich beide Männer wegen Körperverletzungsdelikten strafbar gemacht haben könnten. Ob und inwieweit das Messer verwendet wurde wird derzeit noch ermittelt. Der 37-Jährige soll Schürfwunden und leichte Schnittverletzungen an den Händen aufgewiesen haben. Der 28-Jährige soll unverletzt geblieben sein.

Das Polizeirevier Freiburg Nord (0761 882-4221) sucht Zeugen des Vorfalls, die Hinweise auf das Tatgeschehen machen können.

