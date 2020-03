Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Vogtsburg - Verkehrsunfall

Freiburg (ots)

Vogtsburg - Zu einer Kollision zwischen einem jugendlichen Radfahrer und einem Motorradfahrer kam es am Sonntagnachmittag, 08. März 2020, gegen 16 Uhr, auf der Kreisstraße 2924. Der Radler, der in Richtung Bischoffingen unterwegs war, wollte unvermittelt auf den Radweg am gegenüberliegenden Fahrbahnrand wechseln und beachtete nicht das ordnungsgemäß herannahende Motorrad. Der Fahrradfahrer wurde durch das Kraftrad seitlich erfasst, kam zu Fall, erlitt schwere Verletzungen und musste ins Krankenhaus verbracht werden. Der Motorradfahrer machte keine Verletzungen geltend. Die Fahrbahn musste kurzzeitig gesperrt und durch die Freiwillige Feuerwehr abgestreut werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von zirka 12.000 Euro.

