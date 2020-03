Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg-Altstadt: Schlägerei zwischen mehreren Personen

Freiburg (ots)

Der Polizei wurde am Samstag, 07.03.2020, gegen 04:45 Uhr mitgeteilt, dass circa 20 Personen im Bereich des Kinos in der Bertoldstraße randalieren würden. Mehrere Streifen und auch ein Polizeihund wurden eingesetzt. Beim Eintreffen der Polizei waren die meisten Personen bereits geflüchtet. Nach Zeugenangaben seien mehrere Gruppen miteinander in Streit geraten. Der Disput sei in ein Schlägerei gemündet. Es ist derzeit nicht klar, ob dabei jemand verletzt wurde. Bislang hat sich kein Geschädigter bei der Polizei gemeldet. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wird gegen drei Beteiligte der Schlägerei ermittelt (20, 23 und 33 Jahre alt). Die Ermittlungen dauern an.

