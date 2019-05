Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Start der Kontrollen zu "Fahren.Ankommen.LEBEN!" mit Schwerpunkt "Zweiradfahrer"

Bild-Infos

Download

Kühlungsborn (ots)

Am heutigen Dienstag, 7. Mai 2019, starten in Mecklenburg-Vorpommern die Verkehrskontrollen zur landesweiten Kampagne "Fahren. Ankommen. LEBEN!" mit dem Schwerpunkt "Zweiradfahrer". Innerhalb des Polizeipräsidiums Rostock werden die Kontrollen im Bereich der Polizeiinspektion Güstrow durchgeführt. Zudem gibt es auch einen Informationsstand in Kühlungsborn, um mit den Bürgerinnen und Bürgern ins Gespräch zu kommen. Im Jahr 2018 sind in Mecklenburg-Vorpommern insgesamt 1.556 Radfahrer im Straßenverkehr verunglückt. Das sind 50 Personen mehr als im vorangegangenen Jahr. Während die Anzahl der verunglückten Fahrradfahrer von 1.490 auf 1.478 Personen gesunken ist, stieg die Anzahl der verunglückten Pedelec-Fahrer von 71 auf 78. Die Zahl der verunglückten S-Pedelec-Fahrer halbierte sich im Gegensatz dazu von 14 auf 7. Der Begriff "Pedelec" steht für das "Pedal Electric Cycle" und beinhaltet damit auch gleich das Antriebskonzept: Der Fahrer wird von einem Elektromotor unterstützt, sobald er in die Pedale tritt. Die Maximalgeschwindigkeit beträgt dabei 25 km/h. S-Pedelecs, also Kleinkrafträder, können sogar eine Geschwindigkeit zwischen 25 und 45 km/h erreichen. Durch die verstärkten Kontrollen zum Thema "Zweiradfahrer" im Mai sollen Verkehrsteilnehmer entsprechend sensibilisiert werden. Die Kontrollen werden über den gesamten Monat Mai fortgeführt.

Rückfragen zu den Bürozeiten:

Polizeipräsidium Rostock

Stefanie Busch

Telefon 1: 038208 888 2040

Telefon 2: 038208 888 2041

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

https://twitter.com/polizei_pp_ros



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208 888 2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell