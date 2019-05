Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Brand in einem Wohnhaus in Kronskamp

Laage-Kronskamp (ots)

Am späten Nachmittag des 04.05.2019 kam es zu einem Brand in einem Einfamilienhaus in Kronskamp. Aus bisher ungeklärter Ursache brach in der Küche im Bereich eines Heizofens ein Feuer aus. Ein technischer Defekt kann nach ersten Ermittlungen als Ursache ausgeschlossen werden, da sich in der Nähe des Ofens keine elektrischen Anschlüsse befinden. Personen kamen nicht zu Schaden. Es entstand Sachschaden in Höhe von mehreren zehntausend Euro. Das Haus ist derzeit aufgrund des Brandgeruchs unbewohnbar. Es kamen die FFW Groß Lantow, Kritzkow, Kronskamp, Laage, Lissow, Wardo sowie ein Rettungshubschrauber zum Einsatz. Der Kriminaldauerdienst hat Ermittlungen wegen vorsätzlicher Brandstiftung aufgenommen. Am 05.05.2019 kommt zudem ein Brandursachenermittler zum Einsatz.

Im Auftrag Christian Herfert Polizeipräsidium Rostock

