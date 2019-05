Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: LÖSCHUNG der Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster 80-jähriger Frau in Schwerin

Schwerin (ots)

Die seit dem heutigen Nachmittag in Schwerin vermisste 80-jährige Frau wurde nach Hinweisen aus der Bevölkerung wohlbehalten in Gadebusch angetroffen. Die Vermisste wurde im Anschluss an ihre Angehörigen übergeben. Die Polizei bedankt sich für die eingegangenen Hinweise. Die Medien werden um die Löschung aller mit der Vermisstenfahndung veröffentlichten Daten und Bilddateien der Betroffenen ersucht. Im Auftrag Christian Eckermann Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock

