POL-FR: Freiburg - Innenstadt: Person wird von Gruppe zusammengeschlagen - Die Polizei sucht Zeugen

Am frühen Morgen des 08.03.2020 soll es um 05:20 Uhr zu einem Körperverletzungsdelikt in der Salzstraße in der Freiburger Innenstadt gekommen sein. Ein 29-jähriger Geschädigter soll dort von einer 4-köpfigen Personengruppe nach vorangegangener Provokation zusammengeschlagen worden sein. Die Täter sollen im Anschluss in Richtung Stadttheater geflüchtet sein.

Beschreibung der vier Täter: 20-30 Jahre alt; dunkle Jacken; dunkle Hosen; vermutlich deutsch

Das Polizeirevier Freiburg Nord (0761 882-4221) sucht Zeugen, die Hinweise auf die Tat oder die Täter geben können.

