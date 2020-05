POL-LG: ++ mit Kuh kollidiert - Volvo-Fahrer bleibt unverletzt ++ Unfall auf der Ostumgehung - Pkw überschlägt sich ++ ... die Polizei kontrolliert die Geschwindigkeit -> 14 Fahrverbote - "8geben und

Polizeiinspektion Lüneburg

Lüneburg

Lüneburg - Starkstromkabel gestohlen

In der Nacht zum 06.05.20 stahlen unbekannte Täter Starkstromkabel nebst Steckern von einem Firmengelände in der Zeppelinstraße. Von einer Baustelle in der Lübecker Straße stahlen vermutlich die gleichen Täter ebenfalls Starkstromkabel. Diese Tat ereignete sich in der Nacht zum 07.05.20. Die entstandenen Schäden belaufen sich auf mehrere tausend Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Bardowick - Kleinkraftrad entwendet

Am 07.05.20, zwischen 14.00 und 19.00 Uhr, stahlen unbekannte Täter ein Kleinkraftrad Betamotor, welches auf einem Parkplatz in der Straße Schwarzer Weg abgestellt war. Es entstand ein Schaden von mehreren tausend Euro. An dem Kleinkraftrad befand sich zur Tatzeit das Kennzeichen LG - B 257. Hinweise nimmt die Polizei Bardowick, Tel.: 04131/799400, entgegen.

Lüneburg - Pkw beschädigt

Ein unbekannter Täter trat am 07.05.20, zwischen 06.15 und 07.35 Uhr, gegen die Tür eines Ford Fiesta, der in der Uelzener Straße auf einem Parkstreifen abgestellt war. Zwischen dem 03. und 06.05.20 zerkratzten Unbekannte den Lack eines VW Multivan, der im Munstermannskamp abgestellt war. An den Pkw entstanden jeweils Sachschäden von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Fahrt unter Drogeneinfluss

Am 08.05.20, gegen 01.15 Uhr, wurde der 24 Jahre alte Fahrer eines VW in der Willy-Brandt-Straße kontrolliert. Bei der Kontrolle stellten die Polizeibeamten fest, dass der VW-Fahrer unter dem Einfluss von Marihuana stand. Die Weiterfahrt wurde dem 24-Jährigen untersagt, ihm wurde eine Blutprobe entnommen und ein Verfahren gegen ihn eingeleitet.

Radbruch - mit Kuh kollidiert - Volvo-Fahrer bleibt unverletzt

Eine Kuh, die am späten Abend des 07.05.20 von einem landwirtschaftlichen Gehöft auf die Fahrbahn der Luhdorfer Straße gelaufen war, wurde bei einem Zusammenstoß mit einem Volvo derart schwer verletzt, dass sie von einem Tierarzt erlöst werden musste. Der 27-jährige Volvo-Fahrer blieb unverletzt. Die bei dem Unfall entstandenen Sachschäden belaufen sich auf ca. 15.000 Euro.

Lüneburg - Unfall auf der Ostumgehung - Pkw überschlägt sich

Am 08.05.20, gegen 12.10 Uhr, blieb ein Fahrer mit seinem Pkw VW Beetle auf der rechten Spur der B4/ Ostumgehung Lüneburg, Fahrtrichtung Süden, zwischen den Anschlussstellen Lüneburg Nord und Adendorf liegen. Der Fahrer hatte bereits die Polizei benachrichtigt, ein Warndreieck aufgestellt und sich hinter die Leitplanke begeben, jedoch wurde das Warndreieck von einem Lkw umgefahren. Kurz darauf gelang es den Fahrern eines Opel und eines Volvos noch rechtzeitig hinter dem liegengebliebenen Pkw zum Stehen zu kommen. Der Fahrer eines Kia wich nach links aus, streifte noch das Heck des Volvos und stieß dann mit dem Fiat einer 49-Jährigen zusammen, die auf der linken Spur fuhr. In Folge des Zusammenstoßes überschlug sich der Fiat und kam schließlich auf der Seite liegend zum Stillstand. Die 49 Jahre alte Fiat-Fahrerin aus dem Landkreis Uelzen wurde in ihrem Pkw eingeklemmt. Sie musste von der Feuerwehr aus dem Fiat herausgeschnitten werden. Die Ostumgehung blieb in Folge für gut zwei Stunden voll gesperrt, wodurch es zu Verkehrsbehinderungen kam.

++ Unfallbild unter www.polizeipresse.de ++

Lüchow-Dannenberg

Lüchow - ins Gesicht geschlagen

Ein unbekannter Täter schlug am Spätnachmittag des 07.05.20 einem 41 Jahre alten Mann aus Lüchow derart mit der Faust ins Gesicht, dass ein Zahn abbrach. Der 41-Jährige hatte sich gegen 17.00 Uhr im Bereich des ZOB im Amtsweg aufgehalten und drei südländisch aussehende Personen gebeten sich leiser zu verhalten. Daraufhin schlug ihm einer der drei, ein ca. 190 großer Mann zwischen 21 und 25 Jahren, mit der Faust. Nach dem Vorfall entfernten sich die drei Männer. Der Täter hatte einen schwarzen Vollbart und war dunkel gekleidet. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel.: 05841/122215, entgegen.

Lüchow - nach Unfall geflüchtet - wer hat etwas gesehen?

Am Vormittag des 07.05.20 stieß ein bislang Unbekannter mit seinem Fahrzeug gegen einen Ford, der in der Junkerstraße abgestellt war. An dem Ford entstanden Sachschäden von ca. 500 Euro. Der Unfallverursacher fuhr jedoch davon, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel.: 05841/122215, entgegen.

Hitzacker - Vermisster Jürgen M. ist zurück

Der am 24.04.20 von der Polizei vermisst gemeldete Jürgen M. ist wieder da. Der 64-Jährige wurde in Baden-Württemberg wohlbehalten angetroffen. Mittlerweile dürfte er sich wieder zu Hause befinden.

Uelzen

Oetzen - Unfall im Kreisverkehr - Motorradfahrer leicht verletzt

Am 07.05.20, gegen 18.05 Uhr, kam es an dem Kreisverkehr B 191/ Hauptstraße in Stöcken zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 59-jähriger Motorradfahrer leicht verletzt wurde. Ein 57-Jähriger war mit seinem Pkw Mazda in den Kreisverkehr eingefahren, wobei er den sich bereits im Kreisverkehr befindlichen Yamaha-Fahrer übersah. Der 57-Jährige fiel auf die Motorhaube des Pkw und von dort auf die Fahrbahn, wobei er sich leicht verletzte. An Pkw und Motorrad entstanden Sachschäden von ca. 7.000 Euro.

Uelzen - Radfahrerin nimmt Linienbus die Vorfahrt - leicht verletzt

Leichte Verletzungen erlitt eine 76 Jahre alte Radfahrerin in den Morgenstunden des 08.05.20 bei einer Kollision mit einem Linienbus in der Ringstraße. Die Seniorin hatte gegen 09:30 Uhr verkannt, dass der von rechts kommende Bus Vorrang hatte. Es kam zu einer leichten Kollision mit geringem Sachschaden.

Uelzen - ... die Polizei kontrolliert die Geschwindigkeit -> 14 Fahrverbote - "8geben und Fuß vom Gaspedal - Passen Sie Ihre Fahrweise den Geschwindigkeitsgeboten an!"

Mindestens 26 km/h zu schnell waren 14 Autofahrer, die am Nachmittag des 07.05.20 von der Polizei auf der B4, Hoystorfer Berg, "geblitzt" wurden und nun mit einem Fahrverbot rechnen müssen. Insgesamt waren 15 Fahrer zu schnell unterwegs, die zwischen 16.00 und 18.00 Uhr, im Rahmen der Geschwindigkeitsmessung kontrolliert wurden. Der Schnellste war ein 24-Jähriger, der mit 160 km/h statt den erlaubten 100 km/h unterwegs war.

Mit der StVO-Novelle gehen erhöhte Geldbußen einher. Schon bei geringeren Geschwindigkeitsverstößen als bisher, kann ein Fahrverbot von einem Monat Fahrverbot verhängt werden. Dies gilt innerorts nun bei einer Geschwindigkeitsüberschreitung von 21 km/h; außerorts von 26 km/h. Auch vor diesem Hintergrund appelliert die Polizei: "8geben und Fuß vom Gaspedal - Passen Sie Ihre Fahrweise den Geschwindigkeitsgeboten an!"

