POL-H: Versammlungen am Freitag: Bürgertelefon und weitere Straßensperrung

Hannover (ots)

Die Polizeidirektion Hannover hat in den vergangenen Tagen Informationen zu den für Freitag, 17.01.2020, angezeigten Versammlungen veröffentlicht (wir haben berichtet). Neben den bereits benannten Anfahrts- und Versammlungsrouten wird es nach derzeitigem Stand auch eine Straßensperrung am Versammlungstag geben. Am frühen Vormittag wird die Culemannstraße voll gesperrt. Die Sperrung wird während der Versammlungen bestand haben.

Darüber hinaus wird ein Bürgertelefon für alle Nachfragen eingerichtet. Ab circa 06:30 Uhr erhalten Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit unter der Rufnummer 0800 7 31 31 31 ihre Fragen an die Polizei zu richten. Zudem wird die Polizeidirektion Hannover den Einsatz hinsichtlich der Versammlungen auf ihrem Twitter-Kanal @Polizei_H begleiten. /has, schw

Unsere Ursprungsmeldung finden Sie hier: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/66841/4492004 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/66841/4493207

