Polizei Essen

POL-E: Essen: Autofahrerin fährt Fußgängerin über den Fuß und flüchtet

Essen (ots)

45127 E-Westviertel: Eine Autofahrerin fuhr am Mittwochmorgen (16. Oktober) einer Passantin im Essener Westviertel über den Fuß und flüchtete. Gegen 11 Uhr war eine 76 Jahre alte Frau mit einem Volkswagen auf der Hans-Böckler-Straße in Richtung Grillostraße unterwegs. Die Essenerin bog an der Hans-Böckler-Straße/Ecke Altendorfer Straße nach rechts in die Altendorfer Straße ab. Eine Frau überquerte den dortigen Fußgängerüberweg. Offenbar übersah die Polo-Fahrerin die Fußgängerin. Die Fahrzeugführerin fuhr über den Fuß der 30 Jahre alten Passantin. Diese zog sich Verletzungen zu, die im Krankenhaus behandelt werden müssen. Die Essener Seniorin flüchtete nach dem Unfall mit dem Pkw in Richtung Limbecker Platz. Polizisten konnten die mutmaßliche Unfallfahrerin ermitteln und ihren Führerschein sicherstellen. / MUe.

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr

Pressestelle

Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230)

Fax: 0201-829 1069

E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de





https://twitter.com/Polizei_NRW_E

http://www.facebook.com/PolizeiEssen

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell