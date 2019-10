Polizei Essen

POL-E: Essen: Rettungssanitäter in der Innenstadt bespuckt - Anzeige

Essen (ots)

45127 E-Südviertel: Ein Mann bespuckte am Mittwoch (16. Oktober) einen Rettungssanitäter im Essener Südviertel. Gegen 18:25 Uhr eilte die Besatzung eines Rettungswagens zu einem hilflosen Mann auf der Südseite des Hauptbahnhofs. Ein Sanitäter (33) ruckelte an dem reglosen Menschen, der bis dato nicht ansprechbar war. Plötzlich wachte er auf, spuckte dem Helfer direkt ins Gesicht und versuchte ihn zu schlagen. Danach entfernte sich der Aggressor vom Einsatzort. Alarmierte Polizisten konnten den 35 Jahre alten Mann antreffen. Der alkoholisierte Dortmunder zeigte sich gegen die Beamten ebenfalls aggressiv. Auf der Innenstadtwache versuchte er eine Polizeibeamtin körperlich anzugehen. Ein Arzt entnahm ihm eine angeordnete Blutprobe. Danach musste der Randalierer offenbar aufgrund einer Altverletzung in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Kriminalpolizei ermittelt gegen den Angreifer, der gegenüber den Einsatzkräften alles andere als Respekt an den Tag legte. / MUe.

