Polizei Essen

POL-E: Essen: 18-Jährige beleidigt Busfahrer und Polizisten - Anzeige wegen Beleidigung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte

Essen (ots)

45327 E.-Stoppenberg: Am Dienstag, 15. Oktober, gegen 14.45 Uhr, wurde die Polizei zur Bushaltestelle "Ramerskamp" an der Josef-Hoeren-Straße gerufen. Ein 22-jähriger Busfahrer alarmierte die Polizei, weil er von einer 18-jährigen Passagierin beleidigt wurde und diese sich weigerte den Bus zu verlassen. Mit beleidigenden Worten forderte die 18-Jährige den Busfahrer auf, weiterzufahren, weil sie ihren Zug kriegen müssen. Der Busfahrer ließ sich das Verhalten nicht gefallen und rief die Polizei, um die Frau zum Aussteigen zu bewegen. Nachdem die Beamten eingetroffen waren, konnte der Bus seine Fahrt ohne die junge Frau fortsetzten. Diese fing nun an, die Polizisten zu beleidigen. Weil sie sich nicht ausweisen konnte, sollte sie zur Polizeiwache mitkommen, weigerte sich jedoch. Sie setzte ihre Beleidigungen fort und drohte den Beamten. Letztlich mussten die Polizisten die junge Frau mit Handfesseln fixieren, um sie zur Wache nach Altenessen bringen zu können. Auch hier verhielt sich die 18-Jährige unkooperativ, beleidigte und bedrohte die Beamten. Nachdem ihre Identität festgestellt wurde, durfte sie die Polizeiwache wieder verlassen. Ihren Zug hat sie wohl verpasst. /bw

