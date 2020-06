Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Wohnungseinbruch zur Mittagszeit - Sattelzug streift Haus - Unfallflucht - Unfälle

Aalen (ots)

Schwäbisch Hall: Unfall im Parkhaus

Am Mittwoch um 10:20 Uhr wollte eine 43-jährige Lenkerin eines VW Busses im Parkhaus Im Ritter in der Johanniterstraße zwischen zwei Betonpfeilern hindurchfahren. Hierbei streifte sie mit der linken Fahrzeugseite die Betonpfeiler. Bei einem Korrekturversuch streifte die Fahrzeuglenkerin dann mit der rechten Fahrzeugseite die Einfahrtssäule. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 3000 Euro.

Schwäbisch Hall: Parkenden PKW beschädigt

Am Mittwoch zwischen 07:45 Uhr und kurz nach 12 Uhr, wurde ein PKW VW Touran, welcher in der Breiteichstraße geparkt war, von einem bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Nach der Spurenlage handelt es sich bei dem Unfallverursacher vermutlich um einen Radfahrer. Es entstand ein Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Hall unter der Rufnummer 0791 / 4000 entgegen.

Schwäbisch Hall: Klein-LKW rollt gegen PKW

Am Mittwoch um kurz nach 17:45 Uhr wollte ein 42-jähriger Lenker eines Citroen Jumper von einem Tankstellengelände auf die Stuttgarter Straße ausfahren. Nachdem er zunächst zu weit nach vorne gefahren war, ließ der Citroen-Fahrern seinen Klein-LKW etwas zurückrollen, ohne darauf zu achten, dass dahinter bereits ein PKW Skoda einer 52-Jährigen stand. Bei der Kollision entstand ein Schaden in Höhe von etwa 1500 Euro.

Schwäbisch Hall: Wohnungseinbruch zur Mittagszeit

Am Mittwoch zwischen 13 Uhr und 15 Uhr gelangten bislang unbekannte Einbrecher vermutlich über einen Balkon in ein Wohnhaus im Sudetenweg. Im Haus wurden dann mehrere Schubladen und Schränke geöffnet und durchsucht. Mit einem Diebesgut im Wert von mehreren hundert Euro verließen der oder die Täter das Wohnhaus. Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Hall unter der Rufnummer 0791 / 4000 entgegen.

Gaildorf: Auffahrunfall

Am Mittwoch um 14:45 Uhr wollte eine 38-jährige PKW-Lenkerin im Bereich einer Baustelle in der Karlstraße nach rechts in die Gartenstraße abbiegen. Aufgrund Gegenverkehr musste sie ihr Fahrzeug jedoch zunächst bis zum Stillstand abbremsen. Ein nachfolgender 36-jähriger PKW-Lenker erkannte dies zu spät und fuhr auf. Bei dem Unfall wurde die 38-Jährige sowie ihre Beifahrerin leicht verletzt und mussten mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht werden. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von etwa 2000 Euro.

Gaildorf: Sattelzug streift Haus

Am Mittwoch um 14:30 Uhr wollte ein 63-jähriger Lenker eines MAN-Sattelzuges von der Hauptstraße in Unterrot in die Schönberger Straße in Richtung Gschwend abbiegen. Hierbei streifte der Auflieger ein dortiges Gebäude. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 4000 Euro.

Schwäbisch Hall: 6000 Euro Schaden

Am Mittwoch um 12 Uhr wollte eine 62-jährige Toyota-Lenkerin von einem Parkplatz nach links auf die Straße Langer Graben in Richtung Friedhofsdreieck einfahren. Eine 60-jährige Ford-Lenkerin, die ihrerseits die Straße Langer Graben in Richtung Holzmarkt befuhr, hielt kurz an und wollt die Toyota-Fahrerin einfahren lassen. Nachdem diese zögerte setzte die Ford-Fahrerin ihre Fahrt fort. In diesem Moment fuhr die Toyota-Fahrerin ebenfalls an, so dass es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 6000 Euro.

Ilshofen: Vorfahrt missachtet

Am Donnerstag um 06.50 Uhr wollte ein 48-jähriger Lenker eines PKW Lincoln von der L1040 nach links auf die L2218 in Fahrtrichtung Schwäbisch Hall abbiegen. Hierbei übersah er einen von rechts heranfahrenden PKW Mitsubishi eines 28-Jährigen. Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 7000 Euro.

