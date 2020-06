Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Münzgeldautomat aufgebrochen, Werkzeug aus Auto entwendet, Diebstahl aus Tabakladen & mehrere Verkehrsunfälle

Rems-Murr-Kreis (ots)

Urbach: Münzgeldautomat aufgebrochen

Bereits am Mittwoch, 10.06.2020 zwischen 22 Uhr und 22:15 Uhr brach ein bisher unbekannter Dieb einen Münzgeldautomaten einer Bankfiliale in der Hauptstraße auf und entwendete aus diesem mehrere tausend Euro Bargeld. Der Täter war dunkel gekleidet, trug eine Baseballmütze, Handschuhe, eine Kapuze sowie eine Gesichtsmaske. Außerdem führte er eine Tasche mit sich, in der er die Beute abtransportierte. Vermutlich befand sich vor der Bank ein Komplize, der "Schmiere stand". Möglicherweise handelt es sich um dieselben Täter, die am vergangenen Sonntag (14.06.2020) einen Bankautomaten in Weinstadt-Endersbach aufgebrochen haben. Zeugenhinweise werden erbeten an die Kriminalpolizei Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 9500.

Anbei die Pressemeldung zum Automatenaufbruch von Sonntagabend:

Weinstadt-Endersbach: Münzgeldautomat aufgebrochen

Gegen 22:15 Uhr wurde am Sonntagabend ein Münzgeldautomat einer Bankfiliale in der Strümpfelbacher Straße aufgebrochen. Der bisher unbekannte Täter hebelte den Automaten auf und entwendete aus diesem mehrere tausend Euro Münzgeld. Der entstandene Sachschaden am Automaten beläuft sich auf rund 1000 Euro. Der Täter ist ca. 30-40 Jahre alt, trug zum Tatzeitpunkt einen schwarzen Mundschutz, eine schwarze Baseballmütze, schwarze Stoffhandschuhe, schwarze Jeans, einen grauen Pullover, eine olivgrüne ärmellose Jacke sowie weiße Turnschuhe. Außerdem führte er einen schwarzen Rucksack mit, in dem er die Beute abtransportierte. Zeugenhinweise auf den Dieb nimmt der Polizeiposten Weinstadt unter der Telefonnummer 07151 65061 entgegen.

Weinstadt-Endersbach: Werkzeug aus Auto entwendet

Im Zeitraum zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen brachen bisher unbekannte Täter einen in der Strümpfelbacher Straße geparkten Mercedes Sprinter auf und entwendeten aus diesem diverses hochwertiges Werkzeug, größtenteils vom Hersteller Hilti, im Gesamtwert von rund 6000 Euro. Zeugen, die zwischen 19:30 Uhr und 5:10 Uhr auffällige Personen oder Fahrzeuge bemerkt haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07151 65061 mit dem Polizeiposten Weinstadt in Verbindung zu setzen.

Waiblingen: Unfallflucht

In den frühen Donnerstagmorgenstunden, zwischen 5:55 Uhr und 6:40 Uhr kollidierte ein bisher unbekannter Autofahrer beim Einfahren auf den Parkplatz des Hallenbades in der Straße An der Talaue mit der Schrankenanlage und beschädigte diese hierdurch stark. Anschließend entfernte er sich unerlaubt vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugenhinweise werden vom Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegengenommen.

Winnenden: Diebstahl aus Tabakladen

Bisher unbekannte Diebe verschafften sich in der Nacht zum Donnerstag gegen Mitternacht Zutritt zu einem Tabakladen in der Mühltorstraße und entwendeten Tabakwaren im Gesamtwert von rund 2000 Euro. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Winnenden unter der Telefonnummer 07195 6940 entgegen.

Alfdorf: Auffahrunfall mit leicht verletzter Fahrerin

Am Donnerstagvormittag gegen 9:50 Uhr ereignete sich auf der Hauptstraße ein Verkehrsunfall, bei dem eine Autofahrerin leicht verletzt wurde und Sachschaden in einer Gesamthöhe von rund 6000 EUR entstand. Eine 55-jährige Frau wollte mit ihrem Jeep links abbiegen und musste aufgrund entgegenkommender Fahrzeuge warten. Eine 27-jährige Renault-Fahrerin bemerkte dies zu spät und fuhr daraufhin auf das Heck des vor ihr wartenden PKW auf. Die Fahrerin des Jeeps wurde durch den Aufprall leicht verletzt und mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Plüderhausen: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Am späten Dienstagnachmittag gegen 17:30 Uhr kam es auf der Hauptstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Rollerfahrerin leicht verletzt wurde und sich der Unfallversucher unerlaubt vom Unfallort entfernte. Die 25-jährige Rollerfahrerin befuhr die Hauptstraße in Richtung Lorch. Aus der Schulstraße kommend missachtete der Fahrer eines roten Polos die Vorfahrt der Rollerfahrerin, worauf beide Fahrzeugführer stark bremsten. Aufgrund des Regens rutschte die Lenkerin des Motorrollers mit ihrem Fahrzeug aus, sodass der Roller auf ihr linkes Bein prallte und die Fahrerin leicht verletzte. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Zeugenhinweise werden vom Polizeiposten Plüderhausen unter 07181 81344 entgegengenommen.

Murrhardt: Zusammenstoß beim Linksabbiegen

Rund 5000 EUR Sachschaden entstanden am Donnerstagvormittag bei einem Verkehrsunfall in der Bahnhofstraße. Gegen 10:00 Uhr befuhr ein 58-jähriger VW-Fahrer die L 1066 von Sulzbach kommend in Richtung Ortsmitte, wo er nach links zum Bahnhof abbiegen wollte. Ein 71-jähriger Lenker eines Fords wollte vom Bahnhof kommend in Richtung Ortsmittel abbiegen und übersah dabei den abbiegenden VW, woraufhin es zu einem Zusammenstoß der beiden Autos kam. Keiner der beiden Fahrer wurde bei dem Unfall verletzt.

Plüderhausen: Kind bei Unfall schwer verletzt

Zwei Knaben fuhren am Dienstagnachmittag mit ihren Fahrrädern den Gehweg parallel zur Schulstraße entlang und wollten von dort über eine ca. 40 cm hohe Mauer in Richtung eines Grundstücks fahren. Hierbei übersahen sie den VW Golf einer 67-jährigen Frau, die gerade aus dem Grundstück heraus auf die Straße fahren wollte. Die Frau leitete beim Erkennen der Jungs sofort eine Vollbremsung ein. Das vorausfahrende Kind fuhr noch vor dem Pkw vorbei, der hinter ihm fahrende 10 Jahre alte Bub kollidierte allerdings mit dem Auto und stürzte. Hierbei zog er sich schwere Verletzungen zu, er wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 1000 Euro geschätzt

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen

Pressestelle

Telefon: 07361/580-106

E-Mail: aalen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell