Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Sachbeschädigung an Pkw

Zweibrücken (ots)

Am Freitagmorgen zwischen 11 Uhr und 12:20 Uhr wurde in der Friedrich-Ebert-Straße in Höhe Anwesen Nr. 69 an deinem dort geparkten schwarzen 3er BMW die hintere rechte Seitenscheibe eingeschlagen. Es entstand Sachschaden von ca. 200 EUR. Die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332/9760 bzw. pizweibruecken@polizei.rlp.de) sucht Zeugen des Tat. | pizw

