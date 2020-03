Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Kaminbrand in Erlenbrunn

Pirmasens (ots)

Am frühen Samstagmorgen, den 28.03.2020 gegen 01:00 Uhr wurde der Polizei Pirmasens eine Rauchentwicklung im Bereich der Zollstockstraße in Pirmasens, Ortsteil Erlenbrunn gemeldet. Die ebenfalls verständigte Feuerwehr musste aufgrund der Rauchentwicklung die Anwohner des Wohnhauses in Sicherheit bringen. Es konnte festgestellt werden, dass es zu einem Kaminbrand gekommen war. Aus Sicherheitsgründen und zur Löschung des Brandes musste kurzzeitig die Stromversorgung unterbrochen werden, sodass es im Ortsteil zu einem Stromausfall kam. Glücklicherweise wurde bei dem Brand niemand verletzt und es kam nur zu einem geringen Sachschaden. Die Löscharbeiten wurden gegen 04:00 Uhr beendet. |pips

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Pirmasens



Telefon: 06331-520-0

www.polizei.rlp.de/pd.pirmasens



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell