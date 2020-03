Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Überfall auf Zeitungsausträger

Zweibrücken (ots)

In der Nacht zum 27.03.2020 gegen 01:55 Uhr wurde ein 43-jähriger Zeitungsausträger Opfer eines Raubüberfalls. Im Bereich Etzelweg 159 sprach ihn ein unbekannter Mann an (mit falschem Vornamen) und warf ihm vor, seine (die des Fremden) Freundin geschlagen zu haben. Der Zeitungsausträger antwortete, er heiße anders und sei nicht der, für den ihn der Mann halte, woraufhin dieser den Personalausweis des Zeitungsausträgers verlangte. Als der Zeitungsausträger entgegnete, dass er diesen nicht mitführe, griff der fremde Mann an den Rucksack des Zeitungsausträgers und zog so fest daran, dass der Schultergurt riss und der Geschädigte auf den Boden fiel. Der Angreifer und ein im Hintergrund gebliebener zweiter, dunkelhäutiger Mann entfernten sich dann zu Fuß in Richtung Masurenstraße. Der Angreifer erbeutete den Schlüsselbund des Zeitungsausträgers, der sich im Rucksack befunden hatte. Der Geschädigte erlitt eine Verletzung am Arm.

Täterbeschreibung: Angreifer: ca. 30 Jahre alt, 180 - 185 cm groß, trug rote Jacke Mann im Hintergrund: ca. 25 Jahre alt, dunkelhäutig

Die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332/9760 bzw. pizweibruecken@polizei.rlp.de) sucht Zeugen des Einbruchs. | pizw

