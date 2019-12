Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Kamen - Fahrenden PKW bei Tempo 70 mit Stein beworfen: Polizei sucht zwei Jugendliche

Kamen (ots)

Kein Dummejungenstreich, sondern eine lebensgefährliche Straftat: Mit einem faustgroßen Stein haben zwei Jugendliche am Mittwochmittag (04.12.2019) gegen 13.15 Uhr in Kamen den fahrenden Wagen eines 71-jährigen Unnaers beworfen, als dieser mit seinem PKW auf der Heerener Straße in Richtung Werver Mark unterwegs war. Der Stein, den die Jugendlichen aus einer Böschung hinter der Einmündung Bertolt-Brecht-Straße auf die Windschutzscheibe des Fahrzeugs schmissen, zertrümmerte bei Tempo 70 die Windschutzscheibe des 71-jährigen Unnaers. Glücklicherweise blieb der Mann unverletzt.

Die beiden Jugendlichen sollen zwischen 14 und 16 Jahre alt gewesen sein. Die Polizei sucht nun Zeugen. Hinweise nimmt die Wache Kamen unter der Rufnummer 02307 921-3220 entgegen.

