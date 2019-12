Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Selm - Verkehrsunfall auf winterglatter Fahrbahn: PKW landet im Straßengraben

Selm (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in Selm ist eine 20-jährige Selmerin am Mittwochmorgen (04.12.2019) leicht verletzt worden. Die junge Frau war gegen 7.40 Uhr mit ihrem Renault Twingo auf dem Borker Landweg in Richtung Olfen unterwegs. Auf einer leichten Gefällestrecke in Höhe der Kreisgrenze zu Coesfeld kam sie mit ihrem PKW auf winterglatter Fahrbahn von der Straße ab, beschädigte zwei Leitpfosten und landete im Straßengraben. Mit einem Rettungswagen wurde sie mit leichten Verletzungen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden von 5000 Euro.

