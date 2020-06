Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Diebstahl aus Baucontainer - Holzdiebstahl - Unfallflucht - Sachbeschädigung - Auffahrunfall

Aalen (ots)

Blaufelden: Holzdiebstahl

Etwa 10 Raummeter Holz im Wert von ca. 600 Euro wurden Mitte bis Ende Mai aus dem Gewann Langenloh in Billingsbach entwendet. Zum Abtransport muss zumindest ein Anhänger oder ein größeres Fahrzeug verwendet worden sein. Hinweise in dieser Sache erbittet der Polizeiposten Blaufelden unter der Rufnummer 07953 / 925010

Crailsheim: Diebstahl aus Baucontainer

Zwischen Mittwochabend, 17 Uhr und Donnerstagmorgen, 07:30 Uhr drang ein bislang Unbekannter auf den Baustellenbereich des neuen Feuerwehrmagazins in der Talstraße ein, indem er an der Umzäunung ein Vorhängeschloss zerstörte. Anschließend wurden auf der Baustelle die Eingangstüren von zwei Baucontainern aufgehebelt bzw. aufgebrochen. Aus einem Container wurde anschließend eine Hobelmaschine der Marke Bosch und ein Rätschen-Schüssel entwendet. Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge nimmt das Polizeirevier Crailsheim unter der Rufnummer 07951 / 4800 entgegen.

Crailsheim: Unfallflucht

Auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Schönebürgstraße wurde am Donnerstag zwischen 07:40 Uhr und 08:00 Uhr ein dort geparkter PKW VW Passat durch einen bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von etwa 1500 Euro zu kümmern, entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise auf diesen Unfall erbittet das Polizeirevier Crailsheim unter der Rufnummer 07951 / 4800

Crailsheim: Sachbeschädigung

Zwischen Mittwochabend, 19 Uhr und Donnerstagmorgen, 07 Uhr wurde ein Zugangsterminal zu einem Firmengebäude in der Ludwigstraße (Eingangstor Richtung Lammgarten) von einer bislang unbekannten Person beschädigt. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 500 Euro.

Gaildorf: Auffahrunfall

Zu einem Auffahrunfall mit einem Schaden in Höhe von etwa 9000 Euro kam es am heutigen Donnerstag gegen 08:45 Uhr. Ein LKW-Fahrer befuhr zu diesem Zeitpunkt die B298 von Reippersberg in Richtung Chausseehaus, als ihm auf der Strecke ein weißer Mercedes Sprinter, auf seiner Fahrspur entgegenkam. Aus diesem Grund musste der LKW-Fahrer seinen Sattelzug stark abbremsen, um eine Frontalkollision zu verhindern. Eine nachfolgende Lenkerin eines PKW Porsche erkannte dies zu spät und konnte ihr Fahrzeug nicht mehr rechtzeitig abbremsen, so dass sie auf den Auflieger auffuhr. Der Fahrer des weißen Mercedes Sprinter entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen

Pressestelle

Telefon: 07361/580-110

E-Mail: aalen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell