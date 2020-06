Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Dacharbeiten zu überzogenen Preisen

Medard (ots)

Die Nachbarn haben am Dienstagnachmittag eine Straftat an einer 81-jährigen Dame verhindert. In der Straße "Im Prenkel" hatten zwei "Wanderarbeiter" die ältere Frau dazu überredet ihre "defekte" Dachrinne zu reparieren. 30 Euro pro laufender Meter erschienen zunächst nicht überteuert. Doch zum Abschluss der 80-minütigen Arbeiten verlangten sie 3.000 Euro. Zu diesem Zeitpunkt war allerdings vom Nachbarn bereits die Polizei verständigt. Zudem war den beiden "Handwerkern" klar, dass die Nachbarschaft "ihre Preisverhandlungen" mit Argusaugen verfolgte. Noch bevor die Streife eintraf begnügten sie sich mit 400 Euro und eilten davon. Auf Grund der Fahrzeugbeschreibung wurden sie noch am gleichen Tag bei Wörrstadt kontrolliert und ihre Personalien festgestellt. |pilek-AH

