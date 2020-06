Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Polizei führt Schusswaffe der Vernichtung zu

Herren-Sulzbach (ots)

Beim Aufräumen auf dem Dachboden hat ein Mann eine Schusswaffe und ein Magazin mit drei Patronen gefunden. Wie die erlaubnispflichtigen Gegenstände in der Vergangenheit ins Haus gekommen waren, lässt sich nicht mehr nachvollziehen. Die infrage kommenden Angehörigen sind längst verstorben. Der Finder übergab Waffe und Kugeln am Montagmorgen an die Polizei und erklärte sich mit der Verwertung einverstanden. Am Montagmittag wurden der Polizei Schrotpatronen übergeben, welche bei einer Aufräumaktion in einem Gebäude in Lauterecken gefunden wurden. Auch diese werden der korrekten Entsorgung zugeführt. Auch in diesem Fall lassen sich die früheren Eigentumsverhältnisse und Verantwortlichkeiten für die Munitionsaufbewahrung nicht mehr klären. |pilek-AH

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Lauterecken



Telefon: 06382 9110

PILauterecken@Polizei.RLP.de

https://www.polizei.rlp.de/?id=1355



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell