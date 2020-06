Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Brandstiftung auf Wochenendgrundstück

Brücken (ots)

Am gestrigen Sonntag wurde gegen 17:30 Uhr zwischen Brücken und Börsborn ein Feuer auf einem Wochenendgrundstück mitgeteilt. Durch den Zeugen konnte das Feuer an einem Schuppen bereits größtenteils abgelöscht werden. Durch die eintreffende Feuerwehr wurde der Brand letztlich vollständig gelöscht. Nach erster Einschätzung der Feuerwehr ist aufgrund der Lage des Brandherdes von einer Brandstiftung auszugehen. Die Ermittlungen diesbezüglich dauern noch an. Der Schaden ist aufgrund des schnellen Eingreifens des Zeugens gering ausgefallen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Kusel unter der Telefonnummer:06381-919-0 oder per Email an pikusel@polizei.rlp.de entgegen.|pikus

