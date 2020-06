Polizei Hagen

POL-HA: BMW auf Emst gestohlen

Hagen (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag, 09.06.2020, entwendeten unbekannte Täter einen SUV in der Straße Auf dem Dörrwald. Dort stellte eine 63-Jährige ihren BMW gegen 18:30 Uhr auf einem Parkstreifen vor dem Haus ab. Als der X5 gegen 07:15 Uhr erneut benutzt werden sollte, war das Fahrzeug plötzlich verschwunden. Wie genau die Autoknacker in den SUV gelangten und ihn starten konnten, ist noch völlig unklar. Die Polizei fahndet jetzt nach dem BMW und den Tätern. Zeugenhinweise zu verdächtigen Feststellungen zur Tatzeit werden unter 02331 986 2066 entgegen genommen.

