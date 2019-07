Polizei Bochum

POL-BO: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft und der Polizei Bochum - Nachtrag zum versuchten Tötungsdelikt nach Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen - 2. Folgemeldung

Bochum (ots)

Wie bereits berichtet, kam es am 18. Juli, um 2.05 Uhr, in Bochum-Stahlhausen bzw. Hamme im Bereich An der Maarbrücke / Gahlensche Straße zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei größeren Personengruppen.

Nach dem bisherigen Ermittlungsstand der Mordkommission und der Staatsanwaltschaft handelt es sich um wechselseitig begangene Körperverletzungsdelikte in einem tumultartigen Geschehen.

Der Geschehensablauf lässt sich bislang aufgrund der divergierenden Einlassungen nicht eindeutig nachvollziehen. Insbesondere bleibt zum jetzigen Zeitpunkt die Frage offen, wer die Feindseligkeit in strafrechtlich vorwerfbarer Weise eröffnet und wer dagegen möglicherweise in Notwehr beziehungsweise Nothilfe gehandelt hat.

Deshalb wurden zunächst alle in Gewahrsam genommenen Personen entlassen. Eine Person (33) befindet sich weiterhin in Lebensgefahr.

Die Ermittlungen der Mordkommission dauern an.

Nachfolgend die Links zu den bisherigen Pressemitteilungen:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11530/4326423 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11530/4327122

