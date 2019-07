Polizei Bochum

POL-BO: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft und der Polizei Bochum - Versuchtes Tötungsdelikt nach Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen

Bochum (ots)

Am 18. Juli, um 2.05 Uhr, kam es in Bochum-Stahlhausen/-Hamme im Bereich An der Maarbrücke / Gahlensche Straße zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei größeren Personengruppen. Der genaue Hintergrund dieser Streitigkeit ist derzeit noch unklar. Durch umfangreiche Polizeikräfte konnte die komplexe Situation vor Ort beruhigt werden. Im Zuge der Auseinandersetzung wurden mehrere Personen durch Messerstiche zum Teil schwer verletzt. Ein 29-jähriger Bochumer und ein 33-jähriger Bochumer erlitten lebensbedrohliche Stichverletzungen. Die umfangreichen Ermittlungsmaßnahmen dauern derzeit an. Das Polizeipräsidium Bochum hat eine Mordkommission unter Leitung von KHK Weirich eingesetzt. Sachleitender Staatsanwalt ist StA Maibaum.

