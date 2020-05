Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Mundschutzmasken zu überhöhten Preisen - Aktuelle Warnung vor Betrugsmasche

Grevenbroich-Neurath (ots)

Am Samstag (02.05.), gegen 14:50 Uhr, meldete sich eine lebensältere Grevenbroicherin bei der Polizei, weil sie fürchtete, von mutmaßlichen Betrügern angerufen worden zu sein. Eine Unbekannte hatte die Seniorin kontaktiert, mit Namen angesprochen und ihr als - Angehörige einer Risikogruppe hinsichtlich des Coronavirus - Mundschutzmasken zu einem deutlich überhöhten Preis angeboten. Diese wolle man ihr persönlich vorbeibringen und das Geld gleich bar in Empfang nehmen.

Die Grevenbroicherin gab an, keinen Bedarf zu haben und legte auf. Ein Schaden entstand somit nicht.

Dennoch warnt die Polizei erneut vor unseriösen "Angeboten" im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie - ob nun per Telefon oder an der Haustür, Betrüger sind erfinderisch. Seien Sie auch misstrauisch, wenn Sie jemand am Telefon nach persönlichen Daten oder Ihren Vermögensverhältnissen fragt.

Weitere Informationen zu verschiedenen Betrugsversuchen finden Sie auch im Internet: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw/artikel/vorsicht-vor-betruegern

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Der Landrat des

Rhein-Kreises Neuss als

Kreispolizeibehörde

-Pressestelle-

Jülicher Landstraße 178

41464 Neuss

Telefon: 02131/300-14000

02131/300-14011

02131/300-14013

02131/300-14014

Telefax: 02131/300-14009

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de

Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell