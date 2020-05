Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Hundegebell vertreibt Wohnungseinbrecher - Polizei sucht Zeugen

Bild-Infos

Download

Grevenbroich (ots)

In der Nacht zum Sonntag (03.05.), gegen 03:50 Uhr, stiegen unbekannte Einbrecher durch ein Fenster in ein Einfamilienhaus "Am Schellberg" in Grevenbroich-Kapellen ein.

Als ein Hausbewohner durch Hundegebell auf den Vorfall aufmerksam geworden war, hatte der Täter bereits das Weite gesucht. Eine Personenbeschreibung des Unbekannten liegt nicht vor. Die Beute des Einbrechers bestand aus etwas Bargeld. Eine Fahndung durch die über Notruf 110 informierte Polizei verlief bislang ohne Erfolg.

Die Kripo hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeugen, die verdächtige Beobachtungen im Umfeld des Tatortes gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 zu melden.

Die Polizei kann nicht immer überall sein, aber in einer aufmerksamen Nachbarschaft haben Einbrecher kaum eine Chance. Deshalb gilt: Wenn Sie fremde Personen auf dem Grundstück nebenan oder beim Nachbarn gegenüber bemerken, seien Sie aufmerksam und rufen Sie die Polizei. Nutzen Sie im akuten Fall den Notruf 110.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Der Landrat des

Rhein-Kreises Neuss als

Kreispolizeibehörde

-Pressestelle-

Jülicher Landstraße 178

41464 Neuss

Telefon: 02131/300-14000

02131/300-14011

02131/300-14013

02131/300-14014

Telefax: 02131/300-14009

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de

Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell