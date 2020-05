Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Verkehrsunfall mit schwerverletztem Radfahrer

Jüchen (ots)

Am 03.05.2020 gegen 13.10 Uhr bemerkte eine Streifenwagenbesatzung in Jüchen-Wallrath einen Verkehrsunfall, der sich kurz zuvor ereignet hatte. An der Kreuzung Stessener Weg/ Am Zollbrett hatte nach derzeitigem Ermittlungsstand ein 40-jähriger Korschenbroicher mit seinem Pkw die Vorfahrt eines 65-jährigen Korschenbroicher Rennradfahrers mißachtet und diesen mit dem Pkw erfasst. Der Radfahrer stürzte zu Boden und verletzte sich hierbei schwer. Er trug einen Helm, der vermutlich schlimmere Verletzungen verhinderte. Der Radfahrer wurde durch den hinzukommenden Rettungsdienst einem Krankenhaus zugeführt. (Ma.)

