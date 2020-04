Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Betrugsversuch scheitert an Bankmitarbeiterin

Dormagen (ots)

Am Montag (27.04.) erschien um 15:45 Uhr ein lebensälterer Dormagener in einer Bank an der Kölner Straße und wollte einen hohen Geldbetrag abheben. Auf Nachfrage hin gab er an, sein Cousin habe ihn angerufen und um dieses Geld gebeten. Der Filialleiterin kam dies jedoch nicht ganz koscher vor und sie informierte die Polizei. Es stellte sich im Zuge der Ermittlungen heraus, dass der tatsächlich existierende Cousin den über 80-Jährigen nicht kontaktiert hatte. Der Betrugsversuch wurde somit vereitelt, die Betrüger gingen leer aus.

Tricks wie dieser sind nicht neu, doch es wird deutlich, wie geschickt die Betrüger vorgehen. Sie nutzen dabei oft die Hilfsbereitschaft älterer Menschen aus.

Seien Sie misstrauisch und informieren Sie die Polizei unter der Nummer 110, wenn Ihnen ein Anruf oder eine Beobachtung verdächtig erscheint. Angehörige von älteren Menschen sollten zudem mit den Seniorinnen und Senioren über die Maschen der Betrüger sprechen. Betrugsversuche über das Telefon kommen immer wieder vor, deshalb warnt die Polizei: Die Betrüger gehen zumeist sehr professionell vor, ihrem Ideenreichtum sind keine Grenzen gesetzt.

Präventionstipps für Senioren finden Sie auf der Internetseite der Polizei im Rhein-Kreis Neuss https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw/artikel/vorsicht-vor-betruegern

